Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık'ta verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci ifadesinde "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim." dedi.

"UYUŞTURUCU GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM"

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci, "Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." şeklinde konuştu.

"2021 YILINDA SADETTİN SARAN İLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Sadettin Saran ile 2021 yılında sevgili olduğunu belirten Cebeci, "T. E.' kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım." dedi.

TUTUKLANMIŞTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.