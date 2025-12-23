Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık'ta verdiği ek ifade ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebebi, "Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim kullanıcısıyım" dedi. Cebebi, ayrıca 2021 yılında Sadettin Saran ile ilişki yaşadığını da söyledi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Ela Rümeysa Cebeci'nin 20 Aralık'ta verdiği ek ifade ortaya çıktı.

Cebeci ifadesinde "Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak gerçekleri açığa çıkarmak için ifade veriyorum. Ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu madde satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için kendi rızamla verdim. Hatta kullandığım ikinci telefonumun şifresini kendi rızamla verdim." dedi.

"UYUŞTURUCU GEÇMİŞ ZAMANDA KULLANDIM"

Ek ifadesinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci, "Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullandığıma dair deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla K. ve kimyasal uyuşturucu kullanmadım." şeklinde konuştu.

"2021 YILINDA SADETTİN SARAN İLE İLİŞKİ YAŞADIM"

Sadettin Saran ile 2021 yılında sevgili olduğunu belirten Cebeci, "T. E.' kullanımının suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm. 2021 yılında Saadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak bir ilişki yaşadım. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim. Uyuşturucu kullanıcısıyım. K. maddesini kullanmadım. Tekrardan saçımdan ve kanımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrar gelip bildiklerimi ve yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım." dedi.

TUTUKLANMIŞTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Sadettin SARAN , Soyadının hakkını vermiş

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Çevir kazı yanmasın

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Rümeysa’yı retro gözlük daracık bluz ve mini etekle ekranda görünce benim asker hemen hazırola geçerdi ey gidi günler..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Gözaltındaki veya tutuklanan bir kişinin ifadesi hangi yolla basına yansıyor ben bunu çok merak ediyorum bu yasal bir durumsa ve savcılık talimatı ile basına veriliyorsa bu yasa maddesini de çok merak ediyorum bu bir yasaya yönetmeliğe bağl değilde ifadeyi alanlar tarafından dışarı sızdırılıyorsa bu bir suç teşkil etmiyormu ve bu yansıyan ifadeler gerçekmi buna nasıl güvenilecek bu durum insanlarınların özlük haklarını ihlal değilmi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

