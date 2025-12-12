Haberler

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekildiği öne sürülen fotoğrafının telefonunda bulunduğu iddiasını yalanladı. Telefonunun incelemede olduğunu belirten Cebeci, "İddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur." dedi.

  • Gazeteci İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda uyuşturucu kullanılan bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu bir fotoğraf olduğunu iddia etti.
  • Ela Rümeysa Cebeci, telefonunda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf olmadığını ve iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.
  • Ela Rümeysa Cebeci, 5 Aralık'ta gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bir hukukçu kaynağına dayandırdığı açıklamasında, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yer aldığı ve uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen bir fotoğrafın Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıktığını iddia etti.

Söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ela Rümeysa Cebeci, "Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır." dedi.

TELEFONUNU KENDİ RIZASIYLA TESLİM ETTİ

Cebeci, telefonunun incelemeye alındığını ve sürecin hızlanması amacıyla şifresini kendi rızasıyla emniyete verdiğini açıkladı. Açıklamasında yaşam tarzına da değinen Cebeci, düzenli ve disiplinli bir hayat sürdüğünü belirterek, "Telefonum inceleniyor. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında raporumla birlikte canlı yayına çıkacağım" dedi.

SAYMAZ: BİLGİ AVUKATTAN GELDİ

Söz konusu iddia, gazeteci İsmail Saymaz tarafından gündeme getirilmişti. Saymaz, Halk TV'de katıldığı yayında, Cebeci'nin telefonunda uyuşturucu kullanılan bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu öne sürülen bir fotoğraf olduğuna dair bilgi aldığını, bu bilginin kendisine bir avukat tarafından iletildiğini ifade etmişti. Daha sonra Saymaz, Cebeci'nin kendisine gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alınmış, İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMGk:

Ahlaksız bir toplum olduk her şey maddiyat oldu bu gidiş felaketimiz olur.. Türk Islamsiz olmazzz......

Yorum Beğen194
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıender türk :

dininiz var diye ahlakınızda var zannediyorsunuz , yanılıyorsunuz , dindar kesimleride görüyoruz şu haberdeki az kalır yaptıklarında hem maddi hem manevi.

yanıt2
yanıt5
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Elhamdüllilah imanlı inançlı bir Türküm Allahtan korkarım ama bu Allah Kitap Müslümanlık diye rüşvet yiyen hak yiyen hırsız dümencilerede tek bir oy dahi vermem insanları dinddn soğuttular Allaha havale ediyorum hepsini..

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAdalet Hak:

Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Yirmi yıldan fazladır ülkeyi İslamcılar yönetiyor. Dindarlar demiyorum, İslamcılar yani siyasetçi İslamcılar. Ahlak, adalet ve vicdanı yok ettiler.

yanıt2
yanıt3
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

aynen öyle din baskısının insanların iliklerine kadar işlediği ortadoğu öyle ahlaklı ki bir bilsen; avrupa'ya iltica ederken çoluk çocuk mülteci botlarında can veriyor medeni toplumlarda yaşamak isteyen insanlar... mesela bir iki yıl önce bir din adamı açıkladı "bizim toplumumuzda 7-9 yaşlarında küçük kızları evlendirmek toplumsal ahlaki bir gelenek, bu durum bizim için gayet normal bir durum" dedi..

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Allah kitap Peygamber lafını ağızlarından düşürmüyenleride görüyoruz Tam bir foseptik çukuru malesef insanları dinden bile soğutuyorlar.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bu kadını ilk habertürkde izlerken jonny sins gibi izliyorduk. Sonra topladı kendini. Bence operasyon çekiyorlar bunlara.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNEFER OGLU:

Johnny sins'i bildiğine göre bayağı bi tecrubelisin bu konularda.

yanıt18
yanıt8
Haber YorumlarıSerdar Noyan:

Habertürk kerhanesi desek daha doğru olurmuş

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title