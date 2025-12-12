Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, bir hukukçu kaynağına dayandırdığı açıklamasında, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yer aldığı ve uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen bir fotoğrafın Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıktığını iddia etti.

Söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Ela Rümeysa Cebeci, "Bu bahsettiğiniz iddia doğru değildir. Telefonumda Mehmet Akif Ersoy'la çekilmiş bir fotoğraf yoktur. Dolayısıyla yayında dile getirdiğiniz bu bilgi gerçeğe aykırıdır. Mehmet Akif Ersoy ile sosyal hayatımda yalnızca bir kez tüm kanal çalışanlarının bulunduğu bir organizasyonda ayak üstü birkaç dakika sohbet ettim. Bunun dışında iş yeri dışında bir görüşmem, buluşmam ya da sosyal bir aktivitem olmamıştır." dedi.

TELEFONUNU KENDİ RIZASIYLA TESLİM ETTİ

Cebeci, telefonunun incelemeye alındığını ve sürecin hızlanması amacıyla şifresini kendi rızasıyla emniyete verdiğini açıkladı. Açıklamasında yaşam tarzına da değinen Cebeci, düzenli ve disiplinli bir hayat sürdüğünü belirterek, "Telefonum inceleniyor. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında raporumla birlikte canlı yayına çıkacağım" dedi.

SAYMAZ: BİLGİ AVUKATTAN GELDİ

Söz konusu iddia, gazeteci İsmail Saymaz tarafından gündeme getirilmişti. Saymaz, Halk TV'de katıldığı yayında, Cebeci'nin telefonunda uyuşturucu kullanılan bir ortamda Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu öne sürülen bir fotoğraf olduğuna dair bilgi aldığını, bu bilginin kendisine bir avukat tarafından iletildiğini ifade etmişti. Daha sonra Saymaz, Cebeci'nin kendisine gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alınmış, İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.