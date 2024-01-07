Ekrem Yüce kimdir, nereli? Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce biyografisi! Ekrem Yüce ne mezunu?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, Ak Parti'de kritik gün geldi çattı. Belediye başkan adaylarının isimleri yavaş yavaş açıklanırken hayatları da merak konusu oldu. 28. dönem TBMM AK Parti milletvekili Ekrem Yücehayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Ekrem Yüce kimdir, nereli? Ekrem Yüce ne mezunu? Ekrem Yüce biyografisi!Detaylar haberimizde...

EKREM YÜCE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ekrem Yüce 16 Ocak 1954'te Sakarya'da dünyaya gelmiştir.

EKREM YÜCE NE MEZUNU?

Ekrem Yüce, ilk ve ortaöğrenimini Pamukova'da tamamladı. Lise öğrenimlerini Kırklareli Atatürk Lisesi ve Adapazarı İmam Hatip Ortaokulunda tamamladı. Yükseköğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde yüksek mühendis olarak tamamladı.

EKREM YÜCE GÖREVİ NEDİR?

5 Nisan 2019'dan beri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

EKREM YÜCE SİYASİ KARİYERİ

1989'da RP'den Adapazarı belediye başkanı adayı olmasına rağmen seçilemeyerek 4. oldu. FP adayı olarak 1999'da Erenler belediye başkanı seçildi, 2003'te Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu başkanı oldu, 2011'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında müşavir olarak göreve başladı. 2012'de Doğu Karadeniz Projesi bölge kalkınma idaresi başkanı oldu. 24 Haziran seçimlerinin ardından ÇAYKUR genel müdürü olarak atandı. AK Parti adayı olarak katıldığı 31 Mart seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanı olarak seçildi; mazbatasını 5 Nisan 2019'da alıp görevine başladı.