Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Güncelleme:
İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlunun ifadesi alınacak. İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında para MASAK raporuna girmişti.

  • Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan yarın saat 11.00'de İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.
  • MASAK raporuna göre, Selim İmamoğlu'nun Hırvatistan'daki Tectum Investment D.O.O. şirketine 2023 ve 2024'te toplam 637 bin 106 euro gönderdiği belirlendi.
  • MASAK, Selim İmamoğlu'nun yurt dışına gönderdiği 637 bin 106 euro tutarını minimum suç geliri olarak değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan yarın ifade verecek. Hasan ve Selim İmamoğlu'nun yarın saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

Öte yandan şüphelilerin savunmasının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazıldığı da öğrenildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazılmıştır."

MASAK RAPOR HAZIRLAMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu' hazırlanmıştı. Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı.

Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.

