Son yılların en çok konuşulan siyasi figürlerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun ilgisini sadece siyasi kimliğiyle değil, eğitim geçmişiyle de çekiyor. "Ekrem İmamoğlu hangi üniversiteden mezun oldu?" sorusu bu nedenle sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ekrem İmamoğlu hangi üniversiteden mezun oldu? Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi mi?

EKREM İMAMOĞLU HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Ancak, 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını "açık hatalar" nedeniyle iptal ettiğini duyurmuştur. Bu karar, İmamoğlu'nun eğitim geçmişiyle ilgili tartışmalara yol açmıştır.

EKREM İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ Mİ?

18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun mezuniyet belgesiyle ilgili "açık hatalar" tespit edildiği ve bu nedenle diplomasının iptal edildiği duyuruldu.