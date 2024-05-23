EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024!

Ekpss sonuçları saat kaçta açıklanacak? Merak ediliyor. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67, lisans grubunda 22 bin 95 ve ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımıyla 28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar ve velileri, "Ekpss sınav sonuçları açıklandı mı, bugün duyurulacak mı" sorularına yanıt arıyor. Peki, EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024! İşte tüm merak edilenler.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) açıklanacak. EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü içerisinde açıklanacak ve saat bilgisine dair bir detay bulunmamaktadır. Adaylar, sonuçların açıklanmasından önce 06-21 Mayıs tarihleri arasında kura başvurularını gerçekleştirmişti. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.