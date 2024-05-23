Üye Girişi
Haberler

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EKPSS sonuçlarının ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair bilgiler araştırılıyor. Ayrıca, EKPSS sonucunun nasıl öğrenileceği konusu da adaylar için önem taşıyor. Peki, EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024!

Ekpss sonuçları saat kaçta açıklanacak? Merak ediliyor. Ortaöğretim grubunda 72 bin 67, lisans grubunda 22 bin 95 ve ön lisans grubunda 20 bin adayın katılımıyla 28 Nisan'da gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan adaylar ve velileri, "Ekpss sınav sonuçları açıklandı mı, bugün duyurulacak mı" sorularına yanıt arıyor. Peki, EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024! İşte tüm merak edilenler.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü (bugün) açıklanacak. EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 Perşembe günü içerisinde açıklanacak ve saat bilgisine dair bir detay bulunmamaktadır. Adaylar, sonuçların açıklanmasından önce 06-21 Mayıs tarihleri arasında kura başvurularını gerçekleştirmişti. Kura çekilişi ise Haziran ayında tamamlanacak.

EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı 2024!

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

EKPSS Ösym KPSS Ösys Gündem Eğitim Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title