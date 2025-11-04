Haberler

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
İstanbul'a gelen bir turist, ekmek arası patatese ödediği fiyata tepki gösterdi. O anları sosyal paylaşan turistin videosu sosyal medyada dikkat çekti.

  • İngiliz bir turist İstanbul'da ekmek arası patates için 400 TL ödedi.
  • Turist, İngiltere'de patates fiyatlarından şikayet edildiğini belirtti.
  • Turist, 400 TL'nin yaklaşık 8.90 pound'a denk geldiğini ifade etti.

İstanbul'u gezen bir İngiliz turistin, büfede satılan ekmek arası patates kızartması için ödediği fiyata gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu. Turistin şaşkınlığını ve fiyat algısını yansıtan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKMEK ARASI PATATESE 400 TL ÖDEDİ

Ekmek arası patatese 400 TL ödeyen turist, "İngiltere'de birçok insan patates fiyatından şikayet ediyor. İstanbul Boğazı'ndayım. Bu patates bana 400 TL'ye mal oldu. Bu patatesin 8.90 pound edeceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
