Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

İstanbul'u gezen bir İngiliz turistin, büfede satılan ekmek arası patates kızartması için ödediği fiyata gösterdiği tepki, sosyal medyada gündem oldu. Turistin şaşkınlığını ve fiyat algısını yansıtan bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EKMEK ARASI PATATESE 400 TL ÖDEDİ

Ekmek arası patatese 400 TL ödeyen turist, "İngiltere'de birçok insan patates fiyatından şikayet ediyor. İstanbul Boğazı'ndayım. Bu patates bana 400 TL'ye mal oldu. Bu patatesin 8.90 pound edeceğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.