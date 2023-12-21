En uzun gece ile en kısa gündüzün yaşanacağı 21 Aralık yaklaşırken vatandaşlar ise Ekinoks tarihini merak etti. Arama motorlarında Ekinoks nedir? En uzun gece ne zaman? Aralık ekinoksu ne zaman? soruları aratıldı. İşte tüm merak edilenler...

2022 Senesinin son ayı olan Aralık ayına girmemizle beraber ekinoks tarihi de merak edildi. Vatandaşların heyecanla beklediği ekinoks tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ekinoks nedir? En uzun gece ne zaman? Aralık ekinoksu ne zaman?

EKİNOKS NEDİR?

Diğer adı gün dönümü olan ekinoks, güneş ışınlarının Ekvator'a dik bir açıyla gelmesine denir. Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Bu tarihlerde gelen 90 derecelik dik açı sonrasında aydınlanma çemberi kutuplardan geçer. Böylece gece gündüz oluşur. Güneş ışıklarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle yaşanan ekinoksta, Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlarken Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlamış olur. Güney Yarım Küre en uzun gündüzü yaşarken, Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır. Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart Ekinoksu'na kadar geceler gündüzden daha uzun geçer. Yıl içinde iki kez gerçekleşen bu olay 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece ve gündüzün her iki yarım kürede de eşit olmasını sağlar.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Gündüz süresi, güneye gidildikçe artış gösterir. Bu nedenle en uzun gündüz ve en kısa gece ülkemizin en güneyinde bulunan Hatay'da yaşanır. En uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı yer ise Karadeniz'de en kuzeyde bulunan ilimiz Sinop'ta yaşanır.

KUZEY YARIM KÜRE'DE YAŞANAN DİĞER EKİNOKSLAR

İçinde bulunduğumuz Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. Kuzey yarım kürede İlkbahar mevsimi başlarken Güney Yarım Küre'de sonbahar yaşanıyor. En uzun gündüz yaşanırken en kısa gecenin yaşandığı 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar. Yine gece ve gündüzün eşit bir şekilde yaşandığı 23 Eylül', Kuzey Küre'de sonbahar mevsiminin başlangıç tarihidir. Kış ekinoksunun yaşandığı 21 Aralık'ta, en uzun gece yaşanırken en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık, Kuzey Yarım Küre'de kışın başladığı tarihtir.