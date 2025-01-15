Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Love Islandda Türk yarışmacı Ekin Su, Kaz'ın partneri Curtis'i seçti. Partnerinin kucağına oturması, sosyal medyada dikkat çekti ve yorumlara yol açtı. Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Detaylar haberimizdedir...

EKİN SU KİMDİR?

Ekin-Su Cülcüloğlu, 21 Ağustos 1994'te İngiltere'de doğmuş Türk kökenli bir oyuncu ve televizyon yıldızıdır. Hem İngiltere hem de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ekin-Su, özellikle İngiltere'de 2022 yılında Love Island yarışmasındaki birinciliğiyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Oyunculuk eğitimi alan Ekin-Su, kariyerine Türkiye'de başladı. İlk olarak 2020'de Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde "Işıl" karakterini canlandırarak dikkat çekti. Ancak uluslararası tanınırlığını, ITV'de yayınlanan Love Island programıyla elde etti.