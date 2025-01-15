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Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli?

Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli?
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Aşk Adası programının dikkat çeken ismi Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İngiliz reality şovu Aşk Adasında Türk yarışmacı Ekin Su'nun, Kaz'ın partneri Curtis'in kucağına oturması sosyal medyada dikkat çekti ve ilginç yorumlara yol açtı. Peki, Ekin Su kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Love Islandda Türk yarışmacı Ekin Su, Kaz'ın partneri Curtis'i seçti. Partnerinin kucağına oturması, sosyal medyada dikkat çekti ve yorumlara yol açtı. Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Detaylar haberimizdedir...

EKİN SU KİMDİR?

Ekin-Su Cülcüloğlu, 21 Ağustos 1994'te İngiltere'de doğmuş Türk kökenli bir oyuncu ve televizyon yıldızıdır. Hem İngiltere hem de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ekin-Su, özellikle İngiltere'de 2022 yılında Love Island yarışmasındaki birinciliğiyle büyük bir çıkış yapmıştır.

Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli?

Oyunculuk eğitimi alan Ekin-Su, kariyerine Türkiye'de başladı. İlk olarak 2020'de Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde "Işıl" karakterini canlandırarak dikkat çekti. Ancak uluslararası tanınırlığını, ITV'de yayınlanan Love Island programıyla elde etti.

Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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