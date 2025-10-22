Eintracht Frankfurt Liverpool hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Eintracht Frankfurt Liverpool maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Eintracht Frankfurt Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Eintracht Frankfurt Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde...

LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt Liverpool maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Eintracht Frankfurt Liverpool maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak internetten canlı izleyebilecek.

EİNTRACHT FRANKFURT LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Eintracht Frankfurt Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.