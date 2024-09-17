Üye Girişi
Haberler

Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve ehliyet yenileme için evraklar neler olduğu araştırılıyor. Yeni ehliyet yenileme nasıl yapılır ve son tarih ne zaman soruları sorgulanırken, Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar?

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır soruları sorgulanırken ehliyet yenileme son tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. Ehliyetlerini yenilemeyenlere ne olacağı ve cezası ne kadar olduğu merak ediliyor. Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

  • Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL
  • Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEMEYENE CEZA VAR MI?

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza uygulanacağı bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu tarihten itibaren eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Vatandaşların, ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NEDİR?

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

  • Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)
  • Eski sürücü belgesi
  • Yeni alınmış sürücü sağlık raporu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu
  • Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan
  • Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

ulaştırma bakanlığı Soğuk Haber Otomobil Güncel Hukuk Yaşam

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olarak gösterilen yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı

 Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti

 İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

İstanbul'da AVM'de intihar! Herkesin gözü önünde kendini boşluğa bıraktı
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram çöktü mü? 17 Eylül Instagram'a neden girilmiyor, ne oldu? NARİN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ? Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu mu? Fenerbahçe- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı? FB-GS maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? DERBİ MAÇ BİLETİ! 17 Eylül güncel döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir?
title