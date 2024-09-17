Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme başvurusu nasıl ve nereden yapılır soruları sorgulanırken ehliyet yenileme son tarihi ne zaman olduğu araştırılıyor. Ehliyetlerini yenilemeyenlere ne olacağı ve cezası ne kadar olduğu merak ediliyor. Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEMEYENE CEZA VAR MI?

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere 12 bin TL ceza uygulanacağı bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu tarihten itibaren eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Vatandaşların, ehliyetlerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağı belirtildi. Vatandaşların, nüfus müdürlüklerine başvurarak gerekli işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NEDİR?

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir: