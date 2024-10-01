Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı!

Ehliyet yenileme işlemleri, sürücü belgesine sahip milyonlarca vatandaş için önem taşıyan bir süreç. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi, hem güvenlik hem de yasal zorunluluklar nedeniyle gerekli hale gelmiştir. Sürücüler, bu işlemi gerçekleştirmek için öncelikle randevu almaları gerekmektedir. Randevu alma işlemi ise internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmekte ve bu sayede sürecin hızlandırılması sağlanıyor. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Randevu alma süreci nasıl işler? İşte ehliyet yenileme randevusu alma adımları ve süreçle ilgili merak edilen detaylar...

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınarak yapılmaktadır.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücretleri güncel fiyatları şu şekilde;