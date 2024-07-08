Ehliyet sınavı sistemi değişiyor! Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

Sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni yönetmelik hazırlanıyor.Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Adaylar, ehliyet sınavında yapılacak olan değişiklikleri merak ediyor. Peki, Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

EHLİYET SINAVI NASIL OLACAK?

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Murat Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek" bilgisini paylaştı.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Sürücü adayları 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabilir. Sınav süresi ise akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak.