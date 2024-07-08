Üye Girişi
Haberler

Ehliyet sınavı sistemi değişiyor! Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyet sınav sistemi, önemli bir değişikliğe uğruyor. Yeni sistem, direksiyon sınavının nasıl yapılacağını ve ehliyet sınav sürecinin nasıl işleyeceğini belirleyecek. Peki, Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

Sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni yönetmelik hazırlanıyor.Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Adaylar, ehliyet sınavında yapılacak olan değişiklikleri merak ediyor. Peki, Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

EHLİYET SINAVI NASIL OLACAK?

Sürücü adaylarının iki araç arasına park etme konusunda sorun yaşadıklarının altını çizen Murat Tekin "Bir kursiyerin tek hamlede aracını geri geri gelerek iki arabanın arasına park etmesi gerekiyordu. Bu çok katıydı. Ölümle çok bir bağlantısı olmayan ve eğitimlerin tamamının buraya yoğunlaşmasına sebep olan bir maddeydi. Burada da bir değişiklik yapılması bekleniyor. Kursiyer iki araç arasına park ederken ilk hakkında deneme yapacak, eğer başarılı olamazsa çıkacak tekrar manevra yapmayı deneyebilecek" bilgisini paylaştı.

Ehliyet sınavı sistemi değişiyor! Ehliyet sınavı nasıl olacak? Direksiyon sınavı nasıl yapılacak?

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Sürücü adayları 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabilir. Sınav süresi ise akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Otomobil Eğitim Yaşam Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor

 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde

 Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Bakmadan Geçme

Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? 8-9 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dinazor Avı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dinazor Avı filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromunun belirtileri neler, nasıl geçer? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Ciro Immobile kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Ciro Immobile nereli, kaç yaşında? Panama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Panama filmi ne zaman, nerede çekildi? Yıldızlararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yıldızlararası filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti nedir? Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden kapatıldı, siyasi görüşü ne? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Mücahit Can Akçay kimdir? Mücahit Can Akçay hangi takımda oynuyor?
ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title