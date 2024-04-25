Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde sürücü ve sürücü adaylarını yakından ilgilendiren bir değişikliğe gidildi. Artık uyku apnesi tanısı konan kişiler, ehliyet alamayacak veya mevcut ehliyetlerini yenileyemeyecekler. Peki, Kimler ehliyet alamayacaklar? Ehliyet alabilmenin şartları neler?

KİMLER EHLİYET ALAMAYACAK?

Bu yeni düzenleme, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Ancak, uyku apnesi tanısı konan kişiler için ehliyet alımı veya yenileme süreçlerinde kısıtlamalar getirilmesi, tartışmalara neden olabilir.

EHLİYET ALABİLMENİN ŞARTLARI NELER?

Ekonomim'in haberine göre eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi zorunluluğuyla ilgili süre, Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzatılmıştı. Ancak, bu süreçte yapılan yeni düzenlemelerle, ehliyet yenileme sürecinde sağlık raporu alınması gerekiyor ve bu raporlar uyku apnesi sendromunu da içeriyor.