Egzama, cildin kızarıklık, kaşıntı ve kuru, pul pul dökülme gibi semptomlarla karakterize olan bir cilt rahatsızlığıdır. Egzama genellikle ciltteki iltihaplanma sonucu ortaya çıkar. Tedavi yöntemleri ise hastalığın şiddetine ve tipine bağlı olarak değişir. Egzama neden olur? Egzama nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir?

EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzamanın gelişiminde genetik yatkınlık önemli bir rol oynar.

Cildin nem dengesinin bozulması, kuruluk ve çatlaklara neden olabilir.

Egzama semptomları, cilde temas ettiğinde alerjik reaksiyonlara neden olan çeşitli maddelerden kaynaklanabilir. Bu alerjenler arasında toz akarları, hayvan tüyleri, polenler, mantarlar, deterjanlar, parfümler ve kozmetik ürünler bulunabilir.

Stres , bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve egzama semptomlarının kötüleşmesine neden olabilir.

, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve egzama semptomlarının kötüleşmesine neden olabilir. Soğuk ve kuru hava cildin kurumasına ve egzama semptomlarının artmasına neden olabilir.

EGZAMA NEDİR?

Egzama, cildin kızarıklık, kaşıntı ve kuru gibi semptomlarla karakterize olan bir cilt rahatsızlığıdır. Stres, genetik faktörler, kuru hava ve alerjenler egzamayı tetikleyebilir. Egzama tedavisi, semptomların ciddiyetine, tipine ve tetikleyici faktörlere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, öncelikle bir doktora danışmayı unutmayınız.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Cildi nemlendirmek, alerjenlerden kaçınmak, uygun cilt bakımı uygulamak ve gerekirse ilaçlar kullanmak egzama semptomlarının yönetimine yardımcı olabilir.