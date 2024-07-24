EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?

2024 yılı için Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde yapılacak atama sonuçlarıyla ilgili beklentiler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Her yıl komiser, baş komiser ve emniyet müdürü gibi terfiler gerçekleştiren EGM atama sonuçlarını açıkladı mı? EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

EGM ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika açıklamasına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerin bu yılki genel atamalarının tamamlandığını duyurdu. Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerindeki personellerin terfi duyurusu, EGM'nin resmi internet sitesi olan "https://www.egm.gov.tr/" adresinden yayımlandı. Açıklamanın ardından gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Detaylı bilgiler için EGM atama sonuçları ve terfilerine dair resmi yayınlanan bilgiler incelenebilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü, "2024 Yılı Genel Atama Dönemi" duyurusuyla birlikte Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde atamaların tamamlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personellerimizin 2024 yılı genel atamaları yapılmıştır." dedi.

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