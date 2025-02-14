Ege Denizi son depremler! 14 Şubat Ege Denizi'nde deprem oldu mu?

Ege Denizi'nde son günlerde art arda depremler meydana geliyor. 14 Şubat 2025 tarihinde, Ege Denizi'nde deprem olup olmadığını merak edenler için güncel bilgiler önem taşıyor. " Ege Denizi'nde deprem oldu mu?" sorusu, bölgedeki sismik hareketlilik nedeniyle sıkça soruluyor. Peki, Ege Denizi'nde deprem mi oldu? 14 Şubat Ege Denizi'nde deprem oldu mu?İşte, Ege Denizi son depremler!

EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 14 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Özellikle saat 00:20'de meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem dikkat çekti.

Bir önceki gün, 13 Şubat 2025'te, Ege Denizi'nde saat 18:40 ve 18:42'de 4.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Yunanistan'ın Santorini ve Anafiya adalarında olağanüstü hal ilan edildi. Bu durum, bölgedeki depremlerin ciddiyetini ortaya koyuyor.

EGE DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde 14 Şubat 2025 tarihinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bölgedeki sismik hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından izleniyor. Vatandaşların, resmi kurumların duyurularını takip etmeleri ve olası depremlere karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.