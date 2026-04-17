Efsane rapçi Eminem ikinci kere dede oldu

Efsane rapçi Eminem ikinci kere dede oldu
Dünyaca ünlü rapçi Eminem, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü sanatçının kızı Alaina Scott, ilk bebeğini dünyaya getirerek 52 yaşındaki Eminem’i bir kez daha dede yaptı. Sert şarkı sözleri ve aykırı sahne kimliğiyle tanınan ünlü rapçinin kızı Alaina Scott, 14 Nisan’da ilk bebeğini dünyaya getirerek efsane ismi, ikinci torunu ile buluşturdu.

Dünya müzik listelerini altüst eden, “Slim Shady” ve “Rap God” lakaplarıyla tanınan efsanevi rapçi Eminem, bu kez bir hit şarkıyla değil, duygusal bir aile haberiyle gündemde. 52 yaşındaki yıldız isim, kızı Alaina Scott’ın ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

SAHNENİN ASİ YILDIZI 

Yıllardır sert sözleri ve aykırı sahne kimliğiyle global bir fenomene dönüşen Eminem, özel hayatındaki korumacı tavrıyla da biliniyor. Ünlü rapçinin en büyük kızlarından Alaina Scott, 14 Nisan’da eşi Matt Moeller ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Rap dünyasının “asi” imajıyla tanınan sanatçının, ailesine olan bağlılığıyla öne çıkan bu yeni rolü hayranlarını da heyecanlandırdı.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında eski valiye gözaltı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Haberler.com
500

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı

Gece boyu veresiye kupon oynadı! Sabah olunca gerçek ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı

Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz