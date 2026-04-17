Efsane rapçi Eminem ikinci kere dede oldu

Dünya müzik listelerini altüst eden, “Slim Shady” ve “Rap God” lakaplarıyla tanınan efsanevi rapçi Eminem, bu kez bir hit şarkıyla değil, duygusal bir aile haberiyle gündemde. 52 yaşındaki yıldız isim, kızı Alaina Scott’ın ilk bebeğini dünyaya getirmesiyle ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

SAHNENİN ASİ YILDIZI

Yıllardır sert sözleri ve aykırı sahne kimliğiyle global bir fenomene dönüşen Eminem, özel hayatındaki korumacı tavrıyla da biliniyor. Ünlü rapçinin en büyük kızlarından Alaina Scott, 14 Nisan’da eşi Matt Moeller ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Rap dünyasının “asi” imajıyla tanınan sanatçının, ailesine olan bağlılığıyla öne çıkan bu yeni rolü hayranlarını da heyecanlandırdı.