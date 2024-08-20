Efes'teki Artemis Tapınağı nerede? Artemis Tapınağı hikayesi ne? Dünya'nın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nı kim yaptı?

Efes'teki Artemis Tapınağı nerede? Efes'teki Artemis Tapınağı'nı ne zaman, kim yaptı? Artemis Tapınağı kaç yıllık, yapımı ne kadar sürdü? Efes'teki Artemis Tapınağı'nın sırrı ne, neden önemli? Tapınak, sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda ticaret ve sanatın merkezi olarak da büyük öneme sahipti. Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Artemis Tapınağı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

ARTEMİS TAPINAĞI NEREDE?

Artemis Tapınağı, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen ve İzmir Efes'te bulunan büyük bir tapınaktı. Tanrıça Artemis'e adanmış olan bu tapınak, M.Ö. 550 civarında Lidya Kralı Kroisos'un desteğiyle inşa edilmiştir.

ARTEMİS TAPINAĞI ÖZELLİKLERİ

Mimar Chersiphron ve oğlu Metagenes tarafından tahmini M.Ö. 550 civarında inşa edilen Artemis Tapınağı mermerden yapılmıştır. Yapıldığında boyutu 115 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde olan Artemis Tapınağı'nın 127 adet 18 metre yüksekliğinde sütunu vardı.