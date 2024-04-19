Ediz Zeyrek kimdir? Ediz Zeyrek hangi partide yer alıyor, kaç yaşında ve nereli?
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Ediz Zeyrek'in kim olduğu merak ediliyor. Ediz Zeyrek kaç yaşında, nereli soruları sorulmaya devam ediliyor. Ediz Zeyrek, 2019 yılında Kadıköy ve İBB Meclis üyeliğine seçilerek; İBB Bütçe Komisyon üyeliği ve İBB Denetim Komisyonu üyeliği görevini yürütmeye başlamıştır. Peki, Ediz Zeyrek kimdir? Ediz Zeyrek hangi parti yer alıyor, kaç yaşında ve nereli?
EDİZ ZEYREK KİMDİR?
- 1971 Kars/Susuz doğumlu olup, İlkokulu Atatürk ilkokulunda, Orta ve Liseyi Cilavuz Köy Enstitüsü devamı olan Kazım Karabekir Anadolu Öğretmen lisesini bitirmiştir. Atatürk üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuştur. Devamında Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman Anabilim Dalında yüksek lisans programına devam etmiştir. İş hayatına Kadıköy' de 1991 yılında başlamıştır. Sırasıyla önce Mali Müşavirlik yapmıştır. Sonrasında sınavı kazanarak Yeminli Mali Müşavir olarak iş hayatına devam etmiştir.
- Siyasette ise 2000 yılından itibaren, Mahalle Delegeliği, İlçe, İl ve Kurultay Delegeliği, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Parti Meclisi Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, Milletvekili adaylığı olmak üzere partide her kademede görev ve sorumluluk almıştır. 2009 yılından bu yana Meclis üyeliği yapmaktadır. En son 2019 yılında Kadıköy ve İBB Meclis üyeliğine seçilerek;İBB Bütçe Komisyon üyeliği ve İBB Denetim Komisyonu üyeliği görevini yürütmektedir.
- Evli ve iki çocuk babasıdır. Fenerbahçe kongre üyesidir.