Ediz Zeyrek kimdir? Ediz Zeyrek hangi partide yer alıyor, kaç yaşında ve nereli?

Ediz Zeyrek'in kim olduğu merak ediliyor. Ediz Zeyrek kaç yaşında, nereli soruları sorulmaya devam ediliyor. Ediz Zeyrek, 2019 yılında Kadıköy ve İBB Meclis üyeliğine seçilerek; İBB Bütçe Komisyon üyeliği ve İBB Denetim Komisyonu üyeliği görevini yürütmeye başlamıştır. Peki, Ediz Zeyrek kimdir? Ediz Zeyrek hangi parti yer alıyor, kaç yaşında ve nereli?

EDİZ ZEYREK KİMDİR?