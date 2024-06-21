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ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Eczaneler açık mı, kapalı mı?

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ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler ne zaman açılıyor, kapalı mı, açık mı? Bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Eczanelerin çalışma saatleri ve hangi günler açık oldukları konusunda bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde.

Eczane çalışma saatleri, Kurban Bayramı süresince önemli bir konu haline geldi. 9 günlük bayram tatili boyunca eczanelerin açılış tarihleri ve çalışma günleri merak ediliyor. ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...

ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı 19 Haziran'da sona erdi. Bayram tatili, idari izinlerle birlikte kamu çalışanlarına 9 gün olarak uygulandı. Kamu kurum ve kuruluşları dışında, 20 Haziran'da normal çalışma düzenine geri dönülecek. Bu sebeple eczaneler 20 Haziran'da normal çalışma düzenleriyle hizmet vermeye devam edecekler.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR? Eczaneler açık mı, kapalı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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