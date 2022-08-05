Yargı'da İnci karakterine hayat veren Ece Yüksel kimdir? Ece Yüksel kaç yaşında, nereli? Ece Yüksel evlendi mi, kiminle evlendi? Ece Yüksel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ECE YÜKSEL KİMDİR?

Ece Yüksel, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Adı: Ece Yüksel

Doğum Tarihi: 1997

Doğum Yeri: İstanbul

Boyu: 1.67 m.

Göz Rengi: Kahverengi

Instagram: @eceyuksel

Ailesi ilk başta oyuncu olmasını istemedi ancak onun isteğini görünce kendisini desteklediler. "Ödüllerim salonumuzun başköşesinde yerlerini aldı. Her ödül töreninde ailem benden daha çok heyecanlanıyor. Her ödül aldığımda benden daha çok seviniyorlar. Onların destekleri olmadan bu noktaya gelemezdim."

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2014'te Craft oyunculuk atölyesinde eğitim aldı. Üniversitenin son yılında Hollanda'da Erasmus öğrencisi oldu.

ECE YÜKSEL KİMİNLE EVLENDİ?

Oyuncu geçtiğimiz Haziran ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Yüksel çocukluk aşkı Martin Wevers ile dünyaevine girdi.