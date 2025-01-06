Üye Girişi
Haberler
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek

DEM Partili Hatimoğulları'ndan tarihi geri vites
Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Bakan Fidan duyurdu! Suriye'de olmaz denilen oluyor

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Ece Erken, televizyon dünyasında yıllardır süregelen kariyeriyle adından söz ettiriyor. "Ece Erken kimdir?" ve "Ece Erken kaç yaşında, nereli?" gibi sorular, ünlü sunucunun hayatını merak eden hayranları tarafından sıkça araştırılıyor.

Başarılı televizyon sunucusu ve program yapımcısı olan Ece Erken, özellikle sabah programlarındaki enerjik sunumuyla tanınıyor. Hem televizyon hem de magazin dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Erken, genç yaşlardan itibaren medya sektöründe önemli bir kariyer oluşturdu. Ece Erken'in hayatı ve kariyeri birçok kişi tarafından araştırılıyor. Ece Erken'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ECE ERKEN KİMDİR?

1 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu'da doğdu. Aslen Samsun'ludur. Babası subay olduğundan tayinlerden dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Babasıyla annesi ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş'ta yaşıyor. Bir abisi vardır.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyonunda başladı. Sonra sırasıyla; Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı.

Ardından İstanbul'a geldi ve Kral TV'de işe başladı. Kral TV'den sonra ise, Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştı.

Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?

Televizyonculuk kariyerine ilk Star Tv'de başladı. Daha sonra, Kanal 6, Number One TV, Genç TV'de çalıştı. 4 yıl Show TV'de program yaptı. Kanal 1'de sunuculuk yaptı. ATV'de "Mavi Şeker" adlı programın sunuculuğunu yaptı. ATV'de Enbe Orkestrası ile birlikte "Enbeyaz Geceler" adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV'de "Aç Aç Kazan" adlı programı sundu. 2011 yılında ise Kanaltürk 'te Davut Güloğlu ile "Hayata Gülerken" adlı eğlence programını sundu. Beyaz TV'de yayınlanan "Tatlım Benim" adlı programı sundu.

2000 yılında TGRT kanalında oynayan "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri "adlı dizide Nil rolünde oynadı. Ece Erken, 2012 yılında Ortadoğu'nun en önemli kahve markalarından "Mahmood Coffee"nin yeni reklam yüzü oldu. Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan ile evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

İlgili Haberler
Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor?Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Yaylaya çıkanlar karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşadı
img

Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
img

Ekmek arasında sokmaya çalışıyorlardı, yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi

İddiası vahim! TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
Serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev

İşte serveti çok konuşulan Ferdi Tayfur'un son günlerini geçirdiği ev
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun

2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun

Son Dakika Haberleri

7 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Yay, Balık burcu yorumu! 7 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Ocak günün maçları nereden izlenir? Ferdi Tayfur serveti ne kadar, kaç evi, villası var, adası var mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 6 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi bu hafta var mı? Hurda araçlarda ÖTV indirimi nedir? Hurda araç ÖTV indirimi hangi araçlarda var? Bedelli Askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2025 askerlik celp ve sevk tarihleri! ATV CANLI YAYIN İZLE || 6 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? Emekliye ve memura refah payı verilecek mi? Refah payı nedir? Memur ve emekli maaş artışı olacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.