Üye Girişi
Haberler

Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu?

Güncelleme:

Ebru Akel, yakın zamanda gönlünü programa konuk aldığı bir isim ile gündeme geldi ve bu nedenle birçok takipçisi tarafından Ebru Akel yeni sevgilisi kim? Sorusu internet üzerinde araştırıldı. Peki, Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu?

Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Sorusu, gündemde yer almakta olan magazin haberlerinin ardından araştırma konusu oluyor ve böylece araştırılıyor. Oyuncu ve sunucu Ebru Akel, bir serginin açılışında yeni sevgilisinin kim olduğuna dair araştırmalar devam ederken birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu?

EBRU AKEL İLE MURAT GÜLOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Show TV'de Murat Güloğlu ile birlikte "Bu Sabah" programını sunan Ebru Akel Eylül 2020'de 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Gönlünü Melih Gündüz'e kaptıran Ebru Akel, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Buna göre Ebru Akel'in yeni sevgilisi Melih Gündüz'dür. Melih Gündüz kadın doğum uzmanı olarak görev yapmaktadır. Akel, yeni sevgilisiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Her şey güzel ilerliyor. Sadece mutlu olduğumu söyleyebilirim." Dedi. Buna göre Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili değildir.

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğan bir Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusudur. Ailesinin üçüncü kız çocuğu olarak dünyaya gelen Akel, bale eğitimine yedi yaşında başlamıştır. İlkokul eğitimini İzmir'deki Gazi İlkokulu'nda tamamlamış ve ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini almıştır. Profesyonel kariyerine televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğuyla adım atan Ebru Akel, Türk medya sektöründe önemli bir isim olarak bilinmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Ebru Akel Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu? Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title