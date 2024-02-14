Ebru Akel evli mi? Ebru Akel kiminle evli, eşinin adı ne? Ebru Akel eşi kimdir?

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EBRU AKEL EVLİ Mİ?

Ebru Akel, 2020 yılında iş adamı Özer Sancak ile başladığı evliliğini sonlandırmıştır. Şu anda Bu Sabah programında sunuculuk yapmaktadır. Ebru Akel'in evliliği 2020 yılında sona ermiştir, dolayısıyla şu an için evli değildir.

EBRU AKEL KİMDİR?

Ebru Akel, 1 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğan bir Türk televizyon sunucusu ve dizi oyuncusudur. Ailesinin üçüncü kız çocuğu olarak dünyaya gelen Akel, bale eğitimine yedi yaşında başlamıştır. İlkokul eğitimini İzmir'deki Gazi İlkokulu'nda tamamlamış ve ardından 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini almıştır. Profesyonel kariyerine televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğuyla adım atan Ebru Akel, Türk medya sektöründe önemli bir isim olarak bilinmektedir.