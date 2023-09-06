E bebek halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, E bebek halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise E bebek halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ebebek gong tarihi nedir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

E bebek halka arz kaç lot verir? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların E bebek halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme Ebebek halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Ebebek gong tarihi nedir? soruları geldi. İşte E bebek alabileceğiniz bankalar!

E BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

E- bebek hissesinin 7 Eylül Perşembe günü borsada işlem görmesi bekleniyor.

E BEBEK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz sonuçları ile ilgili KAP'ta yer alan açıklama şöyle:

"Ebebek Mağazacılık A.Ş. ("Ebebek" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 29.08.2023, 31.08.2023 ve 01.09.2023 tarihlerinde, Ünlü Menkul Konsorsiyum Liderliğinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleşmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 136.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 16.000.000 TL nominal değerli 16.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal değerli 40.000.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir. Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 46,50 TLolarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.860.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda; halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli payların 7,7 katına denk gelen 307.900.862 TL nominal değerli talep gelmiştir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 6,0 katı, Grup Çalışanlarının tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 14,0 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5,0 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

E BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

E bebek halka arz, 29-31 Ağustos, 1 Eylül tarihleri arasında olacak.

E BEBEK HANGİ BANKALARDA VAR?

E bebek, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

E BEBEK HİSSE FİYATI NE?

E bebek 46,50 TL'den halka arz olacak.

E BEBEK HALKA HİSSE KODU NE?

E bebek hisse kodu #Ebebk olarak açıklandı.

E BEBEK KAÇ LOT VERİYOR?

E bebek şirketi 40,000,000 Lot veriyor.

E BEBEK ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.