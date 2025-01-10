E-Okul ne zaman kapanıyor 2025?

E-Okul sistemi üzerinden sınav notları, devamsızlık bilgileri ve karne görüşleri öğrenci ve velilerin erişimine sunuluyor. Not giriş işlemleri karne gününe kadar devam edecek olsa da, sistemin karne dağıtımından birkaç gün önce kapanması bekleniyor. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesi için kullanılan bu sistem, öğretmenlerin sınav sonuçlarını dijital ortamda işleyip karneleri hazırlamasıyla yoğun şekilde çalışıyor. Peki, E-Okul sistemi ne zaman kapatılacak? İşte detaylar...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, Ocak ayı itibarıyla sona eriyor. Bu süreçte öğretmenler, öğrencilerin sınav sonuçlarını E-Okul sistemine girerek, not durumları ve ders başarı değerlendirmelerini tamamlıyor. Aynı zamanda veliler de bu sistem üzerinden öğrencilerin durumlarını detaylı şekilde takip edebiliyor.

E-Okul sistemi, karne günü yaklaşırken daha yoğun kullanılmaya başlıyor. Öğretmenler tarafından not girişlerinin yanı sıra, devamsızlık bilgileri ve öğrenciye yönelik karne görüşleri de sisteme ekleniyor. Sistem üzerinden bu bilgiler hem velilere hem de öğrencilere açık şekilde sunuluyor.

1. DÖNEM DEVAMSIZLIK VE NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre, karnelerin dağıtılmasından kısa bir süre önce E-Okul sistemine not girişleri kapatılacak. Bu tarih, genellikle karne haftasının birkaç gün öncesine denk geliyor ve öğretmenlerin notları gözden geçirmesi için bir süre tanınıyor.

Karnelerin dijital olarak hazırlanması ve dağıtım sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için E-Okul sistemi üzerinden yapılan not girişleri, belirtilen süre içinde tamamlanmalı. Öğretmenlerin ve velilerin bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.