E okul fotoğrafları neden kalktı, neden görünmüyor?

E-okul üzerinden son sınav notlarını görmek için sisteme giriş yaptı ve beklemedikleri bir uyarıyla karşılaştı. Kullanıcılar gelişme sonrası E okul fotoğrafları neden kalktı merak etti.

E OKUL FOTOĞRAFLARI NEDEN KALKTI?

E-okul bulunan öğrenci profillerindeki fotoğrafların görünmemesi, öğrenciler, veliler ve hatta öğretmenler arasında meraka yol açtı. Ama , güncel bilgilere göre, E-Okul'da öğrenci fotoğraflarının yeni bir yöntemle güncelleneceği anlaşılmaktadır.

E-Okul profil fotoğrafların kaybolmasının nedeni, güncellenen bir fotoğraf yöntemine geçilmesi olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.