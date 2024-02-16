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E okul fotoğrafları neden kalktı, neden görünmüyor?

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E-Okul'da yaşanan bir gelişme öğrencilerin ve velilerin dikkatini çekti. Peki, E okul fotoğrafları neden kalktı?

E-okul üzerinden son sınav notlarını görmek için sisteme giriş yaptı ve beklemedikleri bir uyarıyla karşılaştı. Kullanıcılar gelişme sonrası E okul fotoğrafları neden kalktı merak etti.

E OKUL FOTOĞRAFLARI NEDEN KALKTI?

E-okul bulunan öğrenci profillerindeki fotoğrafların görünmemesi, öğrenciler, veliler ve hatta öğretmenler arasında meraka yol açtı. Ama , güncel bilgilere göre, E-Okul'da öğrenci fotoğraflarının yeni bir yöntemle güncelleneceği anlaşılmaktadır.

E-Okul profil fotoğrafların kaybolmasının nedeni, güncellenen bir fotoğraf yöntemine geçilmesi olduğu yönünde yorumlar yapılıyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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