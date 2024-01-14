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E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?

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Öğrencilerin sıklıkla kullandığı platform olan E okul'a giriş yapmakta zorlanılmasının ardından arama motorlarında E okul çöktü mü SON DAKİKA araştırılıyor. Peki, E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?

Öğrenciler tarafından kullanılan sistemlerden biri olan E okul sisteminin yavaşlamasının ardından E okul çöktü mü? E okula neden girilmiyor? E okul neden açılmıyor? soruları merak edildi. E-okul sistemi, öğrenci ile ilgili birçok önemli bilgiye erişim sağlayan bir platformdur. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler, T.C. kimlik numarası ve okul numarası kullanarak sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Peki, E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı?

E- OKUL ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

Yoğunluktan dolayı e okulda ara sıra çökmeler yaşanabiliyor. Henüz yetkililer tarafından konuya ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi ve bu nedenle yaşanan sıkıntılara dair bir teyit söz konusu değil. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci ile alakalı birçok bilgiye ulaşılabilen e-okul sisteminden veliler, öğrenciler ve öğretmenler T.C. kimlik numarası ve okul no ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. Giriş için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapılarak istenen bilgiler eksiksiz doldurulur. Bilgilerin doğru girilmesi durumunda ikinci ekran açılıyor ve burada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenir. Ardından öğrencinin fotoğrafı da doğru seçildiği takdirde sisteme giriş yapılmış olur. E-okul üzerinden öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihleri gibi birçok ayrıntı öğrenilebilir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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