E Devlet çöktü mü, e-Devlet sorun mu var, neden giriş yapamıyorum?

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvuru süreciyle birlikte e-Devlet sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü. "Sistemde yaşanan teknik aksaklık" hatası veriyor. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesi neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından resmen başlatıldı. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapabiliyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, e-Devlet sistemine girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Bu durum, "E-Devlet çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Proje, hem konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi hem de dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sunmayı hedefliyor. TOKİ başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Ancak yoğun talep nedeniyle e-Devlet giriş sayfasına erişim zaman zaman kesintiye uğruyor.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI NE ZAMAN DÜZELİR?

Özellikle TOKİ başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sistemde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında "E-Devlet neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar teknik aksaklıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

NEDENİ: SOSYAL KONUT YOĞUNLUĞU

Sisteme erişimde yaşanan kesintinin, "500 bin sosyal konut projesine yapılan yoğun başvurular" nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor. Aynı anda on binlerce vatandaşın başvuru ekranına giriş yapması, e-Devlet sisteminde geçici yavaşlamaya neden oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlara, sistemdeki yoğunluğun azalması için işlemlerini ilerleyen saatlerde veya farklı zaman dilimlerinde tekrar denemeleri öneriliyor.

İŞTE E-DEVLET'E GİRMEK İSTEYENLERİN KARŞILAŞTIĞI EKRAN

E-Devlet sistemine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaşıyor. Bu hata ekranı, sistemin geçici süreyle erişime kapalı olduğunu gösteriyor.