Haberler

E Devlet çöktü mü, e-Devlet sorun mu var, neden giriş yapamıyorum?

E Devlet çöktü mü, e-Devlet sorun mu var, neden giriş yapamıyorum?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, e-Devlet'te yoğunluğa yol açtı. Bazı kullanıcılar sisteme giriş sırasında "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısıyla karşılaşıyor. e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor. Sistemdeki yoğunluğun 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçlayan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvuru süreciyle birlikte e-Devlet sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü. "Sistemde yaşanan teknik aksaklık" hatası veriyor. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü turkiye.gov.tr eDevlet kapısı sitesi neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından resmen başlatıldı. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet Kapısı veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapabiliyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, e-Devlet sistemine girişte sorun yaşadığını bildiriyor. Bu durum, "E-Devlet çöktü mü?" sorusunu gündeme taşıdı.

E Devlet çöktü mü, E Devlet sorun mu var, neden giriş yapamıyorum?

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Proje, hem konut arzını artırarak kira fiyatlarını dengelemeyi hem de dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda ev sahibi olma imkânı sunmayı hedefliyor. TOKİ başvuruları 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Ancak yoğun talep nedeniyle e-Devlet giriş sayfasına erişim zaman zaman kesintiye uğruyor.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI NE ZAMAN DÜZELİR?

Özellikle TOKİ başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte sistemde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında "E-Devlet neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Şu ana kadar teknik aksaklıkla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

NEDENİ: SOSYAL KONUT YOĞUNLUĞU

Sisteme erişimde yaşanan kesintinin, "500 bin sosyal konut projesine yapılan yoğun başvurular" nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor. Aynı anda on binlerce vatandaşın başvuru ekranına giriş yapması, e-Devlet sisteminde geçici yavaşlamaya neden oldu.

E Devlet çöktü mü, E Devlet sorun mu var, neden giriş yapamıyorum?

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konuya ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlara, sistemdeki yoğunluğun azalması için işlemlerini ilerleyen saatlerde veya farklı zaman dilimlerinde tekrar denemeleri öneriliyor.

İŞTE E-DEVLET'E GİRMEK İSTEYENLERİN KARŞILAŞTIĞI EKRAN

E-Devlet sistemine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, "Sistemde yaşanan teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısıyla karşılaşıyor. Bu hata ekranı, sistemin geçici süreyle erişime kapalı olduğunu gösteriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.