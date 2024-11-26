Düzce'de dün akşamdan itibaren geçerli olan kar yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düzce Valiliği tarafından 25 Kasım Pazartesi günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

26 Aralık Salı günü için yapılan açıklama şu şekildedir: