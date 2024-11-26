Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
Düzce Valiliği, 25 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ancak 26 Aralık Salı günü için henüz bir açıklama yapılmadı. Düzce'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu?
Düzce'de dün akşamdan itibaren geçerli olan kar yağışı sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. Düzce Valiliği tarafından 25 Kasım Pazartesi günü okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Peki, Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?
25 Aralık Pazartesi günü Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
26 Aralık Salı günü için yapılan açıklama şu şekildedir:
26 Kasım 2024 Salı günü Eğitim-Öğretime Devam Edileceği Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu ?? pic.twitter.com/7rubYJptSv— Düzce Valiliği (@duzce_valiligi) November 25, 2024