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Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?
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Türk dizi ve sinema dünyasında başarılı projelerde yer alan Duygu Sarışın, yetenekli oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biridir. Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli? soruları da sıkça araştırılıyor.

Duygu Sarışın, eğitimli ve yetenekli bir oyuncu olarak hem televizyon hem de sinema projelerinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Duygu Sarışın yeni projelerde yer alacak mı? Hayranları, onun yer alacağı yeni yapımları merakla bekliyor. Peki, Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de doğan Duygu Sarışın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim almış, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak sahne deneyimi kazanmıştır.

24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de doğan Duygu Sarışın, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İlköğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde eğitim almış, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaparak sahne deneyimi kazanmıştır.

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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