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Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?
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Geçtiğimiz yıl meslektaşı Çağatay Ulusoy'dan ayrılan ünlü oyuncu Duygu Sarışın'ın yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?

Kızıl Goncalar dizisinde gazeteci Hande Alkanlı'yı oynayan Duygu Sarışın (37), ödül törenine Mete Atatüre'nin (49) babası Prof. Dr. Süha Atatüre ve annesi ressam Huriye Atatüre ile birlikte geldi. Duygu Sarışın kimdir?Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi?

DUYGU SARIŞIN KİMDİR ?

24 Ekim 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Duygu Sarışın, önce İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümüne girmiş ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Sarışın, televizyon kariyerinde İnadına Yaşamak, Güneşi Beklerken, Kaçak Gelinler, Rengarenk,gibi yapımlarda rol almıştır. 2016-2017 yıllarında İçerde dizisinde Sema karakterine hayat vermiştir. 2017-2018 yıllarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Burcu karakterine hayat vermiştir. Netflix'de yayınlanan Kin Filminde Gülendam karakterini canlandıran Duygu Sarışın şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Hande Alkanlı karakterini canlandırmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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