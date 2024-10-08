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Düşüş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşüş filmi ne zaman, nerede çekildi?

Düşüş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düşüş filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düşüş filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düşüş konusu, özeti ve Düşüş oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düşüş filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düşüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düşüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Düşüş konusu nedir, Düşüş oyuncuları kimler ve Düşüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜŞÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin rahmetli kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmeiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca, Becky ve Hunter mahsur kalır. Becky ve Hunter'ın uzman tırmanma becerileri ve dostluk bağları, zorlu koşullarda, malzeme eksikliğinde ve baş dönmesine neden olan yüksekliklerde hayatta kalmak için umutsuz bir mücadele verirken nihai teste tabi tutulur.

DÜŞÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen :Scott Mann

Türü: Gerilim

Oyuncular: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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