ÖSYM tarafından yapılan 2022-DUS ve 2022-STS Diş Hekimliği sınav başvuruları ne zaman olacağı merak ediliyor. DUS sınav başvuruları ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Peki, DUS sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2022 DUS başvurusu nasıl yapılır?

2022-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman olacağı ve DUS sınav başvurusu ne zaman, saat kaçta soruları gündeme geliyor. DUS başvurusu nasıl, nereden yapılır adaylar tarafından araştırılıyor. DUS sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta? 2022 DUS başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

DUS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ve 2022-Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Diş Hekimliği), 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 26 Ağustos – 05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

2022 DUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.