Dürzi-Bedevi çatışması nedir? Suriye'de neler oluyor?

Dürzi-Bedevi çatışması, Süveyda'daki Dürzi topluluklarla Bedevi Arap aşiretleri arasında yaşanan etnik ve siyasi gerginliklerin silahlı çatışmalara dönüşmesiyle gündeme geldi. Peki, Dürzi-Bedevi çatışması nedir ve bu gelişmelerin arkasında neler yatıyor?

DÜRZİ-BEDEVİ ÇATIŞMASI NEDİR?

13 Temmuz'da Süveyda'da başlayan Dürzi-Bedevi çatışması, kısa sürede kent merkezine sıçradı. Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çıkan ilk çatışmalarda ölümler yaşanırken, hükümet güçlerinin müdahalesi de olayları durdurmakta yetersiz kaldı. Dürzi grupların saldırıları sonucu onlarca Suriye askeri hayatını kaybetti.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye güvenlik güçlerinin bölgeye müdahale etmesiyle geçici bir ateşkes sağlansa da, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin milislerinin Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme girişimleri, barışı kısa sürede bozdu. Bunun ardından Bedevi Araplar, diğer Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da desteğiyle bazı bölgeleri geri alarak Süveyda şehir merkezinin batı girişine kadar ilerledi.

Bu gelişmeler üzerine silahlı Dürzi gruplar çevreden çekilerek savunma hattını kent merkezine taşıdı. Dürzi-Bedevi çatışması, şu anda kent merkezinin batı girişinde yoğunlaşmış durumda. Suriye ordusu çatışmalara doğrudan müdahale etmiyor; ancak Süveyda'ya açılan yollar üzerinde kontrol noktaları oluşturarak güvenlik önlemleri alıyor.

16 Temmuz'da İsrail'in Suriye'deki güvenlik güçlerine yönelik hava saldırıları ise tansiyonu daha da yükseltti. Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı hedef alınırken, aynı gün içinde Şam ve Dera şehirleri de bombalandı.