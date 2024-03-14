Ahmet Akgül kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Ahmet Akgül kaç yaşında, nereli?
Ahmet Akgül kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Ahmet Akgül kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Antalya -Kemer Belediye Başkan adayı olan Ahmet Akgül hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Akgül'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Akgül kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Ahmet Akgül kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET AKGÜL KİMDİR?
Ahmet Akgül, Yeniden Refah Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Ahmet Akgül mali müşavirdir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.