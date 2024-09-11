Durdurulamaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Durdurulamaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Durdurulamaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Durdurulamaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Durdurulamaz konusu nedir, Durdurulamaz oyuncuları kimler ve Durdurulamaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

DURDURULAMAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?





Konu : Berlin'de yaşayan başarılı bir Amerikalı iş insanı olan Matt Turner'ın hayatı, bir sabah arabasıyla çocuklarını okula götürürken aldığı gizemli telefonla alt üst olur. Telefondaki gizemli ses ona arabasının altında bomba olduğunu ve kendisine verilen talimatları yerine getirmezse patlayacağını söyler. Arabasının içerisinde mahsur kalan Matt, ailesini korumak için kendisine verilen talimatları yerine getirmeye çalışır. Giderek daha tehlikeli hale gelen görevleri yapmaya çalışan Matt, içene düştüğü bu kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

DURDURULAMAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Nimród Antal

Türü: Aksiyon, Gerilim

Yapım yılı: 2023

Oyuncular: Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell