Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Durdu Elif Çeliktaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Elif Çeliktaş kaç yaşında ve nereli?

DURDU ELİF ÇELİKTAŞ KİMDİR?

Durdu Elif Çeliktaş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Karaman Belediye Başkan Adayıdır.