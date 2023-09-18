Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk olarak savunan bilim insanı araştırılıyor. Öğrencilerin özellikle merak ettiği konulardan biri olan Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir? Merak konusu oldu. İşte detaylar…

Antik Yunanlı filozof ve matematikçi olan filozof ilk kez dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir. Ancak bu düşünceyi matematiksel ve deneysel kanıtlarla desteklememiştir. Peki, Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanı kimdir? İşte detaylar…

DÜNYANIN YUVARLAK OLDUĞUNU SÖYLEYEN İLK BİLİM İNSANI KİMDİRx?

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk olarak savunan bilim insanlarından biri, Antik Yunanlı filozof ve matematikçi olan Pythagoras'tır.Daha sonra bu fikri daha somut kanıtlarla savunan ve tarihte önemli bir rol oynayan bilim insanlarından biri, Antik Yunanlı filozof Parmenides'tir. Ancak Parmenides'in görüşleri de detaylı bir şekilde kayıt altına alınmamıştır.

Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk defa sistematik bir şekilde açıklayan ve kanıtlarla destekleyen ise Antik Yunanlı filozof ve matematikçi olan Eudoxus'tur. Eudoxus, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış ve yıldızların hareketlerini gözlemleyerek Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür. Eudoxus'un bu görüşleri, daha sonra Aristoteles tarafından da kabul edilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.