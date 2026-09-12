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Dünyanın en yüksek maaşlı lideri! Trump'tan 7 kat fazla kazanıyor

Dünyanın en yüksek maaşlı lideri! Trump'tan 7 kat fazla kazanıyor
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Dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri olarak gösterilen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yıllık geliri, 15 Ekim'den itibaren yüzde 64 artışla 2,2 milyon Singapur dolarından 3,6 milyon Singapur dolarına çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllık 400 bin dolarlık maaşının yaklaşık 7 katını aşan gelir elde edecek Wong, 1,4 milyon Singapur dolarlık maaş artışını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Dünyanın en yüksek maaşlı siyasi liderleri arasındaki fark, Singapur'daki yeni düzenlemeyle daha da açılacak. Lawrence Wong'un maaşındaki yüzde 64'lük artış dikkat çekerken Başbakan, zamma yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

MAAŞI 3,6 MİLYON SİNGAPUR DOLARINA ÇIKACAK

Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un yıllık maaşı 15 Ekim'den itibaren yüzde 64 artacak. Wong'un 2,2 milyon Singapur doları olan yıllık geliri yeni düzenlemeyle 3,6 milyon Singapur dolarına ulaşacak. Wong, Singapur Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada kamu görevlilerinin maaşlarına yönelik artışların oluşturduğu tartışmaların farkında olduğunu söyledi. Eleştirilere yanıt veren Wong, "Siyasi maaşlar hassas ve duygusal bir konu" ifadelerini kullandı ve sürecin şeffaf şekilde yürütüleceğini belirtti.

TRUMP'TAN 7 KAT FAZLA MAAŞ ALACAK

PoliticalSalaries.com verilerine göre Wong, yeni düzenlemeyle dünyanın en yüksek maaşlı siyasi lideri konumunu büyük farkla koruyacak.  Abd Başkanı Donald Trump'ın yıllık maaşı 400 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Verilen rakamlar üzerinden karşılaştırıldığında Wong'un yıllık maaşı Trump'ın gelirinin 7 katından fazla olacak. Listede Hong Kong Yönetici Başkanı yıllık 719 bin dolarla ikinci, İsviçre Konfederasyonu Başkanı ise 606 bin dolarla sonraki sırada yer alıyor. İngiltere Başbakanı'nın yıllık maaşı ise 230 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

ZAMMI 5 YIL BOYUNCA BAĞIŞLAYACAK

Wong'un maaşındaki dikkat  çeken artışın ardından aldığı karar da öne çıktı. Singapur Başbakanı, maaşına gelen yıllık 1,4 milyon Singapur dolarlık, yaklaşık 1,1 milyon ABD dolarına karşılık gelen artışı önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. 

BAKANLARIN MAAŞLARI DA ARTACAK 

Düzenleme yalnızca Başbakan Wong'u kapsamıyor. İlk aşamada üst düzey yöneticilerin maaşlarına yüzde 9'a varan artış uygulanacak. Genç bakanların yıllık gelirinin 1,35 milyon Singapur doları olması, performansa bağlı olarak bu rakamın 1,8 milyon Singapur dolarına kadar yükselmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
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