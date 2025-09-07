Yeni bölümdeki sorular, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacının tercih edeceği cevabı heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevaba ulaşmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. Program, sadece yarışmacılar için değil, izleyiciler için de eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Seyirciler, kendilerini yarışmacı gibi hissederek sorulara yanıt aramaya koyuluyor. Peki, "Dünyanın en doğurgan kadını" ünvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na giren Valentina Vassilyev'den 69 çocuğu olan Feodor Vassilyev'in, ikinci eşinden kaç çocuğu olmuştur?

"DÜNYANIN EN DOĞURGAN KADINI" ÜNVANIYLA GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİREN VALENTİNA VASSİLYEV'DEN 69 ÇOCUĞU OLAN FEODOR VASSİLYEV'İN, İKİNCİ EŞİNDEN KAÇ ÇOCUĞU OLMUŞTUR?

A: 0

B: 1

C: 18

D: 68

Cevap : C

Feodor Vassilyev, Rus köylü olarak bilinir ve "dünyanın en doğurgan kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk eşi Valentina Vassilyev ile toplam 69 çocuğa sahip olmuştur.

Ancak Feodor'un ikinci eşinden de 18 çocuğu olmuştur.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, son geçtiği baraj sorusunun ödülünü kazanıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alırsa, en son doğru cevapladığı sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu benzersiz formülüyle Kim Milyoner Olmak İster, hem heyecanı hem de büyük ödülleri sevenler için kaçırılmaz bir deneyim sunuyor!