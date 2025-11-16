Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hafta sonu futbolseverleri yakından ilgilendiren, büyük öneme sahip müsabakalar sahne alacak. Peki, Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının yayıncı kanalı hangisi?
Bugün oynanacak maçlara dair arayış sürerken, özellikle futbol tutkunları "Bugün hangi maç var?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı giderek artarken, İrlanda bu kez zorlu Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak. Dünya Kupası Elemeleri maçlarının hangi kanalda yayımlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANIYOR?
Futbolseverler için günün programı oldukça yoğun. Hem 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hem de farklı liglerden önemli karşılaşmalar sahne alacak. İşte günün maç takvimi:
DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI
17:00 – Macaristan vs. İrlanda
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
17:00 – Portekiz vs. Ermenistan
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
20:00 – Arnavutluk vs. İngiltere
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
20:00 – Azerbaycan vs. Fransa
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
20:00 – Sırbistan vs. Letonya
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
20:00 – Ukrayna vs. İzlanda
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
22:00 – Nijerya vs. Demokratik Kongo
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri – TRT Spor
22:45 – İsrail vs. Moldova
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
22:45 – İtalya vs. Norveç
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen
DİĞER KARŞILAŞMALAR
20:00 – Juventus vs. Genoa
İtalya Kadınlar Serie A – W-Sport
23:00 – Velez Sarsfield vs. River Plate
Arjantin Primera División – Spor Smart