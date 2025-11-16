Haberler

Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
Güncelleme:
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde hafta sonu futbolseverleri yakından ilgilendiren, büyük öneme sahip müsabakalar sahne alacak. Peki, Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının yayıncı kanalı hangisi?

Bugün oynanacak maçlara dair arayış sürerken, özellikle futbol tutkunları "Bugün hangi maç var?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı giderek artarken, İrlanda bu kez zorlu Macaristan deplasmanında sahaya çıkacak. Dünya Kupası Elemeleri maçlarının hangi kanalda yayımlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR OYNANIYOR?

Futbolseverler için günün programı oldukça yoğun. Hem 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hem de farklı liglerden önemli karşılaşmalar sahne alacak. İşte günün maç takvimi:

Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI

17:00 – Macaristan vs. İrlanda

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

17:00 – Portekiz vs. Ermenistan

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

20:00 – Arnavutluk vs. İngiltere

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

20:00 – Azerbaycan vs. Fransa

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

20:00 – Sırbistan vs. Letonya

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

20:00 – Ukrayna vs. İzlanda

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

22:00 – Nijerya vs. Demokratik Kongo

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri – TRT Spor

22:45 – İsrail vs. Moldova

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

22:45 – İtalya vs. Norveç

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri – Exxen

Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

DİĞER KARŞILAŞMALAR

20:00 – Juventus vs. Genoa

İtalya Kadınlar Serie A – W-Sport

23:00 – Velez Sarsfield vs. River Plate

Arjantin Primera División – Spor Smart

