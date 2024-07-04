DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE İZLE | Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?
Popüler televizyon programı 'Dünya Güzellerim Tatilde' ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? SHOW TV'nin fenomen programı 'Dünya Güzellerim' bu yaz tatil konseptiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyorlar.
Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Her hafta görevlerin dağıtılacağı Dünya Güzellerim Tatilde'de ilk bölüm Diva Bülent Ersoy yönetici oluyor. DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE İZLE | Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?
DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE İZLE
Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.
DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE 1. BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)