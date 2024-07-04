Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Her hafta görevlerin dağıtılacağı Dünya Güzellerim Tatilde'de ilk bölüm Diva Bülent Ersoy yönetici oluyor. DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE İZLE | Dünya Güzellerim Tatilde hangi kanalda, saat kaçta?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE İZLE

Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçecek. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete girecek.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE 1. BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)

Bülent Ersoy

Banu Alkan