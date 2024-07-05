' Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. ' Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Dünya Güzellerim Tatilde 2. Bölüm fragmanı izle! Dünya Güzellerim Tatilde yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE 2. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

'Dünya Güzellerim Tatilde'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

DÜNYA GÜZELLERİM TATİLDE KONUSU NE?

'Dünya Güzellerim Tatilde'de ünlü isimler kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için görev başına geçiyor. Oteli müşteriler ile doldurmak için tüm imkanlarını kullanacak olan Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için tatlı bir rekabete giriyor. Her hafta görevlerin dağıtılacağı Dünya Güzellerim Tatilde'de bölüm sonunda verilecek puanlar ile bir sonraki haftanın otel müdürü belli oluyor.

DÜNYA GÜZELLERİM 2. BÖLÜM TANITIMI İZLE (LİNK)

Tanıtımda ekrana gelen renkli görüntüler çok eğlenceli bir bölümün sinyallerini veriyor.