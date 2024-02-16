Dünya Güzellerim Masada Bülent Ersoy ayrıldı mı? Dünya Güzellerim Masada Bülent Ersoy neden yok, sebebi ne?

Dünya Güzellerim Masada Bülent Ersoy ayrıldı mı? Sorusu, Dünya Güzellerim Masada programı izleyicileri tarafından aktif olarak araştırılıyor ve merak ediliyor. Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, bir süredir Safiye Soyman ve Banu Alkan ile Dünya Güzellerim Masada programında yorumculuk yapıyor. Programdaki açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Ersoy'un son durumu gündemde. Peki, Dünya Güzellerim Masada Bülent Ersoy ayrıldı mı?

DÜNYA GÜZELLERİM MASADA BÜLENT ERSOY AYRILDI MI?

Projeden 1 ay önce kendi isteğiyle ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımında adının yer almasına tepki gösterdi. Bir ay önce programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti. Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, "Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi insiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.