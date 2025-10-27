Haberler

Düğündeki görüntü olay oldu! "Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor Haber Videosunu İzle
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düğününde eşine dansöz sürprizi yapan gelinin videosu sosyal medyada gündem oldu. "Mağaramızda mutluyuz" notuyla paylaşılan görüntüye tepki yağarken, gelin eleştirilere "Kimsenin ahlak bekçiliğine ihtiyacımız yok, gayet eğlendik" sözleriyle yanıt verdi.

  • Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosunda gelin eşine dansöz sürprizi yaptı.
  • Gelin, eleştirilere yanıt olarak düğünlerinde eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirtti.
  • Sosyal medya kullanıcıları videoya 'Bu evlilikten hayır gelmez' gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosu kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Görüntülerde, bir gelin eşine dansöz sürprizi yapıyor. Dansöz sahneye çıkarken, gelin de eşine jest yapması için çiçek veriyor.

"BEN MAĞARAMDA MUTLUYUM"

"Mağaramızda mutluyuz yorumları aldığımız düğünümüz" notuyla paylaşılan video, sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına, "Bu evlilikten kimseye hayır gelmez", "Ben mağaramda mutluyum", "Düğünde dansöz ne alaka?" gibi yorumlar yapıldı.

GELİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelen eleştirilere yanıt veren gelin ise, "Bu video bize ait... Gayet eğlendik. Kimsenin ahlak bekçiliğine ihtiyacımız yok. Eşim de ben de çok mutlu olduk, misafirlerimiz de eğlendi. Vizyonsuz yorumlarınızı kendinize saklayın" diyerek tepkilere sert çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarızırzop:

sonra kocam aldatıyor diye ağlamayın da

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

imansızların günleri böyle geziyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.