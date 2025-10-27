Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir düğün videosu kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Görüntülerde, bir gelin eşine dansöz sürprizi yapıyor. Dansöz sahneye çıkarken, gelin de eşine jest yapması için çiçek veriyor.

"BEN MAĞARAMDA MUTLUYUM"

"Mağaramızda mutluyuz yorumları aldığımız düğünümüz" notuyla paylaşılan video, sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına, "Bu evlilikten kimseye hayır gelmez", "Ben mağaramda mutluyum", "Düğünde dansöz ne alaka?" gibi yorumlar yapıldı.

GELİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gelen eleştirilere yanıt veren gelin ise, "Bu video bize ait... Gayet eğlendik. Kimsenin ahlak bekçiliğine ihtiyacımız yok. Eşim de ben de çok mutlu olduk, misafirlerimiz de eğlendi. Vizyonsuz yorumlarınızı kendinize saklayın" diyerek tepkilere sert çıktı.