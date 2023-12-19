Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir? Düğün Dernek 2 nasıl bitiyor?

Düğün Dernek 2: Sünnet filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir üstlenirken, yapımcılığını da Necati Akpınar üstlendi. Film, vizyone girdiği 2015 yılında en çok izlenen yapım olmuştur. Peki, Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu nedir?

Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, Ahmet Kural ve Murat Cmecir ikilisinin alışılmış mizahını gözler önüne seriyor. Düğün Dernek filminin devamı niteliğinde proje 2015 yılında vizyona girdi. Düğün Dernek 2: Sünnet konusu...

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI

Serinin ilk filminde oğlunu davullu zurnalı evlendiren İsmail, bu defa da torunu için kolları sıvamıştır. Ahmet Kural ile Murat Cemcirin başrolde yer aldığı filmin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir.