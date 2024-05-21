Dubai çikolatası (kadayıflı çikolata) nasıl yapılır?
Dubai, lüks ve gösterişli alışveriş merkezleri, otelleri ve restoranları ile ünlü bir şehirdir. Bu nedenle, Dubai'de bulunan çikolata markaları da genellikle kaliteli ve özel ürünler sunmaktadır. Yerel çikolata markaları, lüks otel ve restoranlar tarafından sunulan özel kadayıflı çikolata ise "Dubai çikolatası" olarak adlandırılmaktadır. Peki Dubai çikolatası nasıl yapılır?
Dubai çikolatası, geleneksel çikolatalardan farklıdır. Kadayıf, tahin, Antep fıstığı gibi malzemelerle çikolatanın harmanlanması, tatlıya benzersiz bir lezzet ve dokunuş katar. İçindeki kadayıf ve fıstık parçaları, çikolatanın üzerinde güzel bir görünüm oluşturur. Bu da insanların ilgisini çeker. Kadayıfın tuzlu tadı, çikolatanın tatlılığıyla harmanlandığında dengeli bir lezzet ortaya çıkar. Bu denge, Dubai çikolatasını özel kılar. Ayrıca, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir lezzet haline gelmiştir. Bu da popülerliğini artırmaktadır.
DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ
Dubai çikolatası, son zamanlarda popüler hale gelmiş bir tatlıdır. Genellikle kadayıf ve çikolata ile hazırlanır. İşte birkaç farklı Dubai çikolatası tarifi:
Kadayıflı Çikolata
Malzemeler:
- 300 gram sütlü çikolata
- 100 gram çıtır kadayıf
- 2-3 yemek kaşığı tahin
- 100 gram çekilmiş Antep fıstığı
- Yarım su bardağı yoğunlaştırılmış süt
Yapılışı:
- Çikolataları benmari usulü eritin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz bir kaba yarıya kadar çikolatayı yayın ve 3-4 dakika buzluğa koyun.
- İç dolgu için yoğunlaştırılmış süt, tahin, Antep fıstığı ve kadayıfı karıştırın.
- Donan çikolatanın üzerine iç dolguyu yayın ve kalan çikolata ile kaplayın. Tekrar dondurun ve servis edin.