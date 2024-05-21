Dubai çikolatası (kadayıflı çikolata) nasıl yapılır?

Dubai çikolatası, geleneksel çikolatalardan farklıdır. Kadayıf, tahin, Antep fıstığı gibi malzemelerle çikolatanın harmanlanması, tatlıya benzersiz bir lezzet ve dokunuş katar. İçindeki kadayıf ve fıstık parçaları, çikolatanın üzerinde güzel bir görünüm oluşturur. Bu da insanların ilgisini çeker. Kadayıfın tuzlu tadı, çikolatanın tatlılığıyla harmanlandığında dengeli bir lezzet ortaya çıkar. Bu denge, Dubai çikolatasını özel kılar. Ayrıca, sosyal medyada sıkça paylaşılan bir lezzet haline gelmiştir. Bu da popülerliğini artırmaktadır.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Dubai çikolatası, son zamanlarda popüler hale gelmiş bir tatlıdır. Genellikle kadayıf ve çikolata ile hazırlanır. İşte birkaç farklı Dubai çikolatası tarifi:

Kadayıflı Çikolata

Malzemeler:

300 gram sütlü çikolata

100 gram çıtır kadayıf

2-3 yemek kaşığı tahin

100 gram çekilmiş Antep fıstığı

Yarım su bardağı yoğunlaştırılmış süt

Yapılışı: