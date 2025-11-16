DSİ personel alımı başvuru ne zaman, şartları ne, branşları ne, kimler başvurabilir, DSİ kaç kişi alacak?

Yumaklı'nın duyurusuna göre DSİ, ülke genelindeki taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 kişilik kadro için işe alım sürecini başlatacak. Peki, DSİ personel alımı ne zaman şartları ne, branşları ne, kimler başvurabilir, DSİ kaç kişi alacak?

BAKAN YUMAKLI'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

1389 PERSONEL İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR

Yumaklı açıklamasında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel istihdam edeceğiz. Ülkemizin farklı bölgelerinde görev alacak yeni ekip arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Paylaşılan grafiğe göre noter kurasıyla toplam 1305 işçi istihdam edilecek. Kadroların dağılımı ise şöyle:

• 210 usta yardımcısı

• 154 aşçı yardımcısı

• 154 şoför

• 140 düz işçi

• 116 bakımcı-yağcı

• 105 sürveyan

• 69 sondaj işçisi

• 66 treyler operatör yardımcısı

• 64 laborant yardımcısı

• 59 teknisyen

• 58 topoğraf

• 44 bekçi

• 19 su dağıtım teknisyeni

• 15 akaryakıtçı

• 13 hidrolog yardımcısı

• 7 jeofizik teknisyeni

• 5 alet operatörü

• 2 teknik ressam

• 2 pompaj istasyonu operatörü

• 1 döşemeci yardımcısı

• 1 fotoğrafçı

• 1 kompresör operatörü

SINAVLA ALINACAK PERSONEL

Noter kurasıyla alınacak işçilerin yanı sıra, 84 operatör için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreçlerinin uygulanacağı bildirildi.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN

DSİ personel alımı detaylar daha sonra açıklanacak.